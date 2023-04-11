К мощному снежному циклону готовятся в Хабаровском крае Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В среду, 12 апреля, в Хабаровский край придет западный циклон. Ранее об этом сообщали синоптики. Продлится непогода в регионе до четверга, 13 апреля, включительно.

Как сообщают синоптики, ожидаются осадки различной интенсивности в виде мокрого снега и снега. Из-за сильного ветра на побережье Татарского пролива возможны проблемы в работе паромной переправы Ванино-Холмск. Из-за осадков и перепадов температур вероятно формирование гололеда на дорогах.

Порывистый ветер может достигать 18-23 метров в секунду, из-за чего могут обрушиться ветхие и слабо закрепленные конструкции.

- На основе прогноза синоптиков выявлены наиболее вероятные риски. Информация направлена главам муниципальных районов. Ситуация находится на круглосуточном контроле специалистов ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Если изменится обстановка и параметры прохождения циклона, жители региона получат актуальную информацию, - сказал Виталий Дарчия, помощник начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В случае происшествия обращайтесь по телефонам «101» или «112».

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