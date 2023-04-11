В Хабаровске начался конкурс «Хабаровская марка» Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске определят лучший опыт в сфере ЖКХ. В администрации города дали старт конкурсу «Хабаровская марка».

В этом году состязание проходит среди жилорганизаций всех форм собственности по двум направлениям «Внедрение инновационных материалов и технологий в процессе предоставления жилищно-коммунальных услуг жилищными предприятиями» и «Внедрение инновационных методов, методик при организации предоставления жилищно-коммунальных услуг жилищными предприятиями». Заявки принимаются по тем практикам, которые были внедрены в работу в 2022-2023 годах.

Документы для участия принимаются с 24 апреля по 31 мая по адресу: улица Карла Маркса, 66, кабинет 15. Прийти можно каждый день с 10:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00). Задать вопросы можно по телефону: 41-94-67, 41-98-75.

Ознакомиться с документами конкурса и скачать бланк заявки можно по ссылке.

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