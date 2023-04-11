«Горячую линию» по речной навигации проведут в Хабаровске Фото: Андрей АБРАМОВ

В Хабаровске готовятся к запуску речной навигации. Данный вид транспорта популярен среди хабаровчан, у которых на левом берегу Амура расположены дачи.

В администрации Хабаровска организуют «горячую линию», чтобы ответить на все интересующие вопросы, касающиеся навигации в 2023 году. Отвечать на них будет главный специалист отдела перевозок управления промышленности, транспорта, связи Нонна Семеновна Белова.

На работу «горячей линии» будет отведен лишь час. Звонки будут приниматься на номер 8 (4212) 32-96-22 в понедельник, 17 апреля, с 10:00 до 11:00.

Напомним, в этом году на Амуре и Уссури раньше времени начался ледоход. Уже сейчас можно наблюдать за тем, как река освобождается от ледяных оков.

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