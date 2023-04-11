Объемы строительства жилья нарастили в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжается активная работа по увеличению объемов строительства жилых домов. Как сообщает правительство региона, с начала 2023 года в регионе уже введено 139,5 тысяч квадратных метров жилья, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2022-го. В первые месяцы прошлого года удалось сдать лишь 74,3 тысячи квадратных метров жилья.

По информации министерства строительства края, над крупными жилищными проектами работает ряд застройщиков. Например, «Талан» ввел первую очередь ЖК «Амурский квартал». А компания «СЗ-УИП» построила первый дом в жилом комплексе «Город 4212» в активно развивающемся районе Хабаровска Ореховая сопка.

- С начала 2023 года в эксплуатацию ввели девять МКД общей жилой площадью 59 тысяч квадратов. Еще около 80 тысяч квадратов – индивидуальное жилищное строительство, - сообщили в министерстве строительства Хабаровского края.

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