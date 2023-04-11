Памятник в честь погибших героев СВО установят в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В квартале ДОС в сквере у самолета СУ-7Б планируют возвести памятник, посвященный героям СВО. С подобным заявлением выступил мэр Хабаровска Сергей Кравчук в ходе объезда по Железнодорожному району города.

- Необходимо увековечить память наших героев. Тех, кто положил жизнь на защиту Родины в ходе выполнения задач СВО. Это важно как для семей военнослужащих, так и для каждого хабаровчанина. Монумент появится в городе уже в этом году. Возводить его будут на собранные средства. Я искренне надеюсь, что наши неравнодушные жители и представители бизнеса подключатся к воплощению этой идеи в жизнь. Так мы сможем сохранить память о подвигах, которые совершили наши земляки во время СВО, - сказал Сергей Кравчук.

Идея создать памятник возникла у воинской части и администрации города. Эскиз уже разработан. На территории монумента установят систему видеонаблюдения. Вопрос прорабатывается с профильными структурами.

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