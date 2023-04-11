На Всероссийский фестиваль «Студенческая весна» отправится талантливая молодежь Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

С 4 по 10 апреля в Хабаровске проходил краевой фестиваль «Студенческая весна 2023». Событие ежегодно собирает самых умных и талантливых студентов края. В этот раз участие приняли 1100 студентов из 25 колледжей и вузов Хабаровского края.

Традиционно фестиваль проходит по нескольких направлениям – научному и творческому. В этом году появилось новшество – лидерская программа.

- Студвесна – это уникальная возможность для самореализации. В частности, и для студентов с ограниченными возможностями. Ведь реализация талантов каждого – приоритет в нашей работе. От всей души благодарю ректоров, проректоров и весь педагогический состав наших образовательных учреждений. Вы вкладываете в нашу молодежь свои знания, опыт, энергию и мудрость, - сказала Мария Авилова, первый зампред правительства Хабаровского края.

Кстати, по итогам новой лидерской программы команда победителей из ДВГУПС получила путевки на одну из смен Всероссийского молодежного образовательного форума «Амур». В личном зачете победу одержал Денис Афанасьев (ДВГУПС), который сможет попасть на ВЭФ-2023.

Победители творческого направления из вузов отправятся на фестиваль «Российская студенческая весна» в Пермь. Пройдет он с 26 мая по 1 июня. Студенты-победители из учреждений среднего профессионального образования поедут с 11 по 17 июня в Ханты-Мансийск на следующий этап фестиваля.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.