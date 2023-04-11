Обязательную аттестацию смогут пройти инструкторы-проводники в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Инструкторы-проводники, которые планируют работать с туристами на загородных маршрутах должны пройти обязательную аттестацию. Если на 1 июля 2023 года у инструктора на руках не будет необходимого документа, работать по профилю он не сможет. В министерстве туризма Хабаровского края подчеркивают, что это необходимо для обеспечения безопасности путешественников.

В перечень направлений, попадающих под аттестацию, вошли практически все виды активного туризма - речные сплавы, походы в горы или тайгу. Стоит отметить, что экзамены для инструкторов-проводников находятся на контроле федеральных органов власти, соответственно, проводить аттестацию могут лишь те организации, которые включены в реестр.

- На начало апреля в реестре находили лишь пять сертифицированных организаций с экзаменационными площадками в Москве, Улан-Удэ и Петропавловске-Камчатском. Сейчас список дополнила Дальневосточная государственная академия физической культуры, которая находится в Хабаровске. Там разработаны программы для переподготовки и повышения квалификации инструкторов-проводников пешеходного туризма и трекинга, альпинизма и горного туризма, водного и спелеотуризма, – сказала Екатерина Пунтус, министр туризма Хабаровского края.

После сдачи экзамена инструктору-проводнику вручается аттестат в форме электронного документа или на бумажном носителе. Он действует пять лет.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.