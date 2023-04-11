42 поджигателей оштрафовали в Хабаровском крае
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
За последнюю неделю инспекторы Госпожнадзора выписали 42 протокола, касающихся нарушений пожарной безопасности. Все привлеченные к ответственности заплатят штраф.
- Сейчас главная задача предупредить возникновение ландшафтных пожаров. Уже выписано 42 протокола на общую сумму штрафов – 420 тысяч рублей. Еще 46 человек получили предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований. Кроме того, обнаружено 54 земельных участка, которые заросли сухой травой. Установлены собственники, - сказал Николай Гасендыч, заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Напомним, в пяти муниципальных образованиях региона введен особый противопожарный режим. А на территории всего Хабаровского края установлен 1-3 класс пожарной опасности.
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