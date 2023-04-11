Региональный этап чемпионата «Профессионалы» начался в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае стартовал региональный этап Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы». Состязания пройдут по 40 основным компетенциям и восьми дополнительным для юниоров.

– Региональные этапы проходят по всей стране. Программа охватывает 248 компетенций, которые востребованы для каждого края и области. В этом году в чемпионате принимают активное участие работодатели, – сказал Сергей Куколев, проректор Института развития профессионального образования – федерального оператора чемпионата.

Подведение итогов регионального этапа, а также вручение наград пройдет 14 апреля. С 11 по 15 сентября в Великом Новгороде пройдет финал Чемпионата высоких технологий. А по более массовым компетенциям финал пройдет с 25 по 29 ноября в Санкт-Петербурге.

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