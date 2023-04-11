Поддельное сливочное масло нашли в социальных учреждениях ЕАО Фото: ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора»

В Еврейской автономной области нашли поддельное сливочное масло. Три образца взяли в социальных учреждениях региона. Каждый из них проверку не прошел.

Масло проверяли в лаборатории Россельхознадзора. Как рассказали специалисты, продукт оказался поддельным.

- Во всех трех пробах были обнаружены стерины - растительные масла и жиры на растительной основе, которых в натуральной молочной продукции быть не должно, - рассказали в ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора».

В ведомстве также уточнили, что масло произвели в Новосибирской области.

Напомним, в социальные учреждения Хабаровска тоже пытались завести фальшивое сливочное масло. На этот раз его произвели в Подмосковье. Образец также не соответствовал показателям по стеринам. С начала года это был шестой случай, когда специалисты Россельхознадзора нашли фальсификат.

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