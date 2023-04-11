Михаил Дегтярев встретился с гендиректором АО «ДГК» Константином Ильковским Фото: правительство Хабаровского края

Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края, провел рабочую встречу с Константином Ильковским, директором «ДГК». Они обсудили работу над текущими проектами и дальнейшие планы по развитию энергетики в регионе.

«ДГК» - крупнейшая компания на Дальнем Востоке и четвертая в стране по установленной мощности. Тепловая мощность ТЭЦ по краю превышает семь тысяч гигакалорий в час, электрическая мощность – больше двух гигаватт.

- Развитие экономики края по итогам прошлого года привело к увеличению выработки электроэнергии почти на 13 процентов по сравнению с 2021-м. Напомню, что у нас фиксируется рост промышленного производства, регионального валового продукта. Сегодня Дальний Восток является локомотивом российской экономики. Поэтому мы здесь с вами партнеры, - сказал Михаил Дегтярев.

После стороны обсудили модернизацию производственных мощностей и реализуемые проекты. Среди них – строительство современной Хабаровской ТЭЦ-4. Параллельно со стройкой идет работа по замене газовых турбин с импортными комплектующими на отечественные аналоги. Оборудование планируется производить в Санкт-Петербурге концерном «Силовые машины».

В планах установленная мощность после начала работы ТЭЦ позволит наращивать промышленность и экономику в крае.

Поговорили и о перспективах работы компании. Это и строительство дополнительных мощностей на площадке Комсомольска-на-Амуре. Те, что тут уже работают, скоро не смогут полностью обеспечивать потребность людей. Решение об этом примут до конца года. Еще одна важная задача – газификация станций. Это не только увеличит эффективность работы, но и хорошо будет влиять на природу.

Губернатор поддержал озвученные собеседником предложения и пообещал всячески помогать в их реализации.

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