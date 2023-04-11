«На улице купил»: мужчин с осетрами задержали в Хабаровском крае Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Полицейские Комсомольского района поймали подозреваемых в незаконной рыбалке. У мужчин нашли части осетра и целые рыбины.

Одного из них задержали в сентябре прошлого года. В багажнике иномарки 31-летнего жителя Нанайского района лежали четыре части осетра.

Подобный случай произошел в январе. На этот раз правоохранителям попался мужчина старше, да и улов у него был больше.

- На дороге Селихино-Николаевск-на-Амуре дорожные полицейские остановили автомобиль под управлением 50-летнего жителя Ульчского района. В салоне автомобиля полицейские обнаружили и изъяли два экземпляра и восемь фрагментов рыбы, относящейся к виду осетр амурский, - рассказали в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.

Мужчины заявили, что рыбу они не ловили, а купили у уличных торговцев для себя. Заведены уголовные дела, ведется расследование.

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