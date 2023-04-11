Горнорабочий из Хабаровска стал жертвой мошенников Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровске растет число обманутых мошенниками жителей. С начала года жертвами неизвестных голосов в трубках стали уже 440 людей. Последний случай произошел с 23-летним горнорабочим.

Мужчине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка. Он сообщил, что номер телефона, привязанный к карте жителя, злоумышленники поменяли на новый. Горнорабочий сообщил, что не менял данные и сбросил вызов.

Спустя время на него вышел представитель якобы еще одного банка. Он сказал, что для отмены действий необходимо оформить на себя кредит 110 тысяч рублей, перевести деньги на свою карту, а затем на указанный счет. Как только житель скинул деньги, преступники пропали со связи. Звонившим грозит до шести лет лишения свободы за мошенничество.

- Горожанам необходимо быть бдительными. Сотрудники банков никогда не звонят своим клиентам, не рассказывают о подозрительной активности по их счетам и не просят людей брать на себя кредит и переводить куда-либо деньги. Сотрудники также не просят назвать персональные данные: пароли, логины и прочее. Если вам поступают такие предложения, необходимо сразу же положить трубку, - рассказал «КП» - Хабаровск» Олег Щелканов, начальник следственного управления УМВД России по Хабаровску.

Это же касается случаев звонков от лица правоохранительных органов. Сотрудники не будут просить простых граждан участвовать в разоблачении и задержании злоумышленников или переводить деньги по каким-либо реквизитам. Такие мошенники пугают граждан, что те могут стать фигурантами уголовных дел. Реальные сотрудники так не будут поступать

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