Мэр Хабаровска готов вступить в предвыборную гонку

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук подал документы для участия праймериз Фото: региональный исполнительный комитет партии «Единая Россия»

В 2023 году в Хабаровске пройдут выборы мэра города. Единый день голосования назначен на 10 сентября, второе воскресенье месяца.

Партия «Единая Россия» - единственная, кто использует такую процедуру, как предварительное голосование. Для участия в выборах мэра Хабаровска необходимо одержать победу в праймериз «Единой России».

Действующий мэр Хабаровска Сергей Кравчук, член «Единой России», уже подал документы для участия в предварительном голосовании. Аналогично поступили и другие кандидаты от партии. При этом голосовать за участников праймериз может любой желающий, независимо от членства в той или иной партии.

Напомним, регистрация кандидатов в Хабаровске будет проходить до 28 апреля. К настоящему моменту уже зарегистрировано шесть кандидатов. Сама процедура голосования пройдет с 22 по 28 мая.

Мэр города будет избираться на ближайшие пять лет. Хабаровск остался одним из немногих городов, где сохранена возможность избирать градоначальника всенародным голосованием.

Кроме Хабаровска, выборы в органы местного самоуправления пройдут в 15 муниципальных районах края.

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