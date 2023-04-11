Около 2,5 миллионов рублей перевели мошенникам жители Хабаровского края Фото: Даниил ОПАРИН

На уловки мошенников попались три жителя Хабаровского края. В общей сложности они отдали преступникам 2,46 миллиона рублей.

По указке аферистов педагог оформила кредит почти на полмиллиона. Сценарий был привычным: на вас пытаются взять заем. Женщина поверила и лишилась 445 тысяч рублей.

- 62-летний водитель одного из городских предприятий поверил «сотруднику правоохранительного ведомства», что от имени потерпевшего оформляется крупный заем. По требованию мошенника потерпевший взял в кредит 620 тысяч рублей и перевел их на номер телефона физического лица, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Больше всего отдал преступникам механик коммерческой фирмы – 1,4 миллиона рублей. Его убедили том, что со счетами что-то происходит, и деньги нужно перевести на сейфовую ячейку. Мужчина отправил им 570 тысяч, но мошенникам оказалось мало. По схеме «на вас пытаются взять кредит» они развели его еще на 830 тысяч рублей.

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