Наркотики продал знакомой житель Магаданской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителю поселка Ола вынесли приговор за незаконный сбыт наркотиков. Против него завели уголовное дело.

В один из октябрьских вечеров прошлого года он со знакомой дома употреблял наркотики. После этого осталось некоторое количество запрещенного вещества, которое мужчина решил продать приятельнице. Согласно закону, реализованное количество наркотика составило значительный размер.

- Суд приговорил наркоторговца к девяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Кроме того, осужденному назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на полтора года, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Приговор в законную силу пока не вступил, уточнили в пресс-службе надзорного органа. У мужчины есть возможность подать апелляцию и обжаловать решение суда.

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