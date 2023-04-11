Семью с инвалидом выселяют из аварийного дома в Биробиджане Фото: прокуратура ЕАО

Одна из семей Биробиджана попала в неприятную ситуацию. Женщину с сыном-инвалидом выселяют из единственного жилья. Такая информация разошлась по СМИ и соцсетям. Женщина проживает в доме №1 по улице Космонавтов, и этого жилья ее лишают. Замены семье так и не предоставили.

В прокуратуре уточнили, что на эти нарушения надзорный орган раньше уже реагировал. Мэру вносили представление. Новое жилье администрация предлагала, но вот нормам оно не соответствовало.

Следователи начали проверку.

- Сообщается, что представители органов местной администрации не предоставили им другое жилье, несмотря на решение суда. По данному факту следственным отделом по Биробиджану инициировано производство процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей «Халатность», - рассказали в СУ СК России по ЕАО.

Во время проверки специалисты оценят действия правовых лиц,. В итоге будет принято процессуальное решение.

Кроме того, о результатах проверки попросил доложить Александр Бастрыкин, председатель следственного комитета России.

Сейчас представления получил и руководитель службы судебных приставов – за то, что не исполнено решение суда. Прокуратура потребовала принять меры, если понадобится, довести до уголовной ответственности. Надзорный орган тоже проводит проверку.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.