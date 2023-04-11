Превышение формальдегидов в воздухе обнаружили в Хабаровске Фото: минприроды Хабаровского края

Специалисты станций мониторинга Государственной наблюдательной сети Хабаровского края обнаружили превышение показателей взвешенных веществ и формальдегидов в двух городах региона. Речь идет о Хабаровске, где по обоим критериям цифры доходят до 1,8 раза, и о Комсомольске-на-Амуре. Здесь формальдегидов до 1,1 раза выше нормы, взвешенных веществ – до 2,3 раза.

- Показателей высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха (превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ более чем в 10 раз) зафиксировано не было, - рассказали в министерстве природных ресурсов Хабаровского края.

Причина такого повышения концентраций связана с деятельностью человека и неблагоприятными для рассеивания примесей погодными условиями, к которым относятся слабый ветер и застои воздуха. Количество формальдегида растет из-за интенсивной радиации Солнца и высокой влажности.

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