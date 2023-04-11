Жителя Приморья от ампутации ноги спасли врачи Хабаровского края Фото: Олег Укладов

В Хабаровском крае врачи провели сложную операцию при ишемии пациенту из Приморья. Мужчина мог лишиться ноги.

В больницу пациент поступил, имея крайнюю степень осложнения. Причина проста – неправильно подобранное лечение. Чтобы избежать некроза, ему на одной ноге уже удалили три пальца, но ситуацию это лишь усугубило.

- Первым этапом хирурги выполнили реваскуляризацию, то есть восстановили кровоток в стопе и голени: участки пораженной артерии с закупоркой были прочищены и расширены с помощью специализированных проводников различной степени жесткости и баллонных катетеров, диаметр которых, к слову, не превышает 3,5 миллиметра, - рассказали в краевой клинической больнице имени Сергеева.

Вторым этапом стала небольшая ампутация и хирургическая обработка пораженных участков. Даже при таком поражении специалисты смогли сохранить мужчине ногу. После выписки он сможет подобрать себе протез, либо носить ортопедический ботинок. Главное, что домой он отправится на обеих ногах.

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