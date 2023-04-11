За передачу взятки осудили преподавателя вуза Хабаровска Фото: прокуратура Хабаровского края
В Хабаровске приговор суда выслушала 38-летняя преподаватель вуза. Женщина выступила посредником во взяточничестве, передав деньги от студентов другому человеку. Против нее завели дело за посредничество по предварительному сговору.
- В феврале 2021 года старший преподаватель государственного вуза передала взятку, полученную от студентов, другому преподавателю в размере 75 тысяч рублей за проставление положительных оценок по одной из дисциплин, - рассказали в прокуратуре Хабаровска.
Женщину осудили на пять лет условно. Два года ей нельзя работать преподавателем, а еще три года для нее станут испытательным сроком.
Напомним, в Хабаровске осудили Сергея Суковатова, бывшего главу управления транспорта. Чиновник выслушал приговор за взятки. Вместе с ним на скамье подсудимых оказался Юрий Васильев - директор скандального перевозчика «Пять звезд».
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