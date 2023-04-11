За покупки в интернете по чужой карте осудили жителя Магаданской области Фото: Даниил ОПАРИН

Покупки в интернете обернулись для молодого парня из Магаданской области колонией. Дело в том, что платил он чужой картой.

Против жителя поселка Палатка завели дело о краже. Ее он совершил в сентябре прошлого года. У парня находилась карта знакомого, ею он и воспользовался. Чужими деньгами он оплатил игру в интернете. Потратил 18 тысяч рублей.

- Ранее он попадал в поле зрения правоохранительных органов и был осужден за совершение кражи, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Теперь год и месяц молодой человек проведет в колонии общего режима. Так решил суд.

Напомним, житель Магаданской области продал своей знакомой наркотики. Сначала пара употребляла запрещенные вещества дома, а на остатке мужчина решил подзаработать. Против него завели дело.

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