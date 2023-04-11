Режим повышенной готовности введен на электросетях Хабаровского края Фото: ДРСК

В филиале Хабаровских электросетей ввели режим повышенной готовности. Это связано с непогодой, которая ожидается в регионе 12 и 13 апреля. По прогнозам, в крае пройдет мокрый снег, а ветер усилится до 18-23 метров в секунду.

- Аварийно-восстановительные бригады в филиале находятся в полной готовности и обеспечены всем необходимым, налажено взаимодействие с органами МЧС, руководителями муниципальных образований, - рассказали в ДРСК.

Жителей региона в период циклона просят быть внимательными и не забывать о правилах электробезопасности. Сообщить о сбоях электричества и поврежденных ЛЭП можно по телефону 8-800-1000-397.

Напомним, погода изменится практически во всех районах Хабаровского края. В регионе ожидается снег, сильный ветер и гололед. Есть риск возникновения смертельных аварий. Поэтому водителей просят быть внимательней на дорогах.

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