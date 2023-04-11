Контрабанду древесины в Китай организовали девять жителей Хабаровского края
Фото: Олег УКЛАДОВ
Жителю Хабаровска утвердили обвинение за контрабанду древесины в Китай. Мужчина действовал в составе группы, выполняя отведенную ему роль.
- С другими соучастниками он в мае 2019 года изготовил в Хабаровске фиктивные документы о законности заготовки и владения древесиной пород дуб монгольский и ясень маньчжурский в размере 1 526 кубических метров, - рассказали в Управлении Генпрокуратуры по ДФО.
Получив на основании документов разрешение на вывоз дерева за границу, группа направила на таможню декларации с ложной информацией о древесине, производителе и соблюдении ограничений.
В итоге в Китай на поезде и автомобиле вывезли дерева на 27,7 миллионов рублей.
На имущество мужчины стоимостью больше 300 тысяч рублей наложили арест. Теперь его ждет приговор. Всего в группе было девять человек. Уголовные дела против них еще расследуются.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru