Контрабанду древесины в Китай организовали девять жителей Хабаровского края Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителю Хабаровска утвердили обвинение за контрабанду древесины в Китай. Мужчина действовал в составе группы, выполняя отведенную ему роль.

- С другими соучастниками он в мае 2019 года изготовил в Хабаровске фиктивные документы о законности заготовки и владения древесиной пород дуб монгольский и ясень маньчжурский в размере 1 526 кубических метров, - рассказали в Управлении Генпрокуратуры по ДФО.

Получив на основании документов разрешение на вывоз дерева за границу, группа направила на таможню декларации с ложной информацией о древесине, производителе и соблюдении ограничений.

В итоге в Китай на поезде и автомобиле вывезли дерева на 27,7 миллионов рублей.

На имущество мужчины стоимостью больше 300 тысяч рублей наложили арест. Теперь его ждет приговор. Всего в группе было девять человек. Уголовные дела против них еще расследуются.

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