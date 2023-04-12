Дворец творчества в Хабаровском крае оштрафован на 50 тысяч рублей за наем муниципального служащего

Образовательное учреждение привлечено к административной ответственности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратурой Охотского района установлено, что в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования – дворце творчества детей и молодежи – с октября 2020 года работал сотрудник, в прошлом бывший специалистом районной администрации.

Однако в установленный срок директор не уведомил о заключении данного трудового договора, что является нарушением закона о противодействии коррупции.

- Образовательное учреждение привлечено к административной ответственности по статье «Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего муниципального служащего» в виде штрафа на сумму 50 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

После вынесенного прокурором представления уведомление о трудоустройстве муниципального служащего было направлено.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.