Жительнице Магадана грозит до двух лет за кражу телефона

Похищенное имущество удалось изъять
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Похищение произошло 7 апреля в комнате одного из общежитий Магадана. Телефон и рюкзак, принадлежащие 51-летнему мужчине, были свободно похищены местной 37-летней жительницей.
Ущерб в результате кражи составил восемь тысяч рублей, однако имущество было оперативно изъято и возвращено владельцу. А в отношении злоумышленницы, тем временем, возбуждено уголовное дело по статье «Кража», с угрозой лишения свободы до двух лет.
Кроме того, в феврале ранее судимый 38-летний житель умышленно нанес телесные травмы знакомому магаданцу во время посиделки в квартире. Уголовное дело в отношении нарушителя возбуждено по статье «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость», что влечет за собой наказание в виде ограничения свободы до одного года.
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