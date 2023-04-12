ФСБ задержала жителя Хабаровска по подозрению в госизмене в пользу Украины

По сведениям ФСБ, хабаровчанин переводил деньги на нужды ВСУ Фото: Оперативная съемка

Хабаровчанина подозревают государственной измене. По версии следствия, мужчина спонсировал вооруженные силы Украины. Заведено уголовное дело.

По сведениям ФСБ, хабаровчанин переводил деньги на нужды ВСУ. В частности, на них покупались боеприпасы, вооружение и обмундирование. По данному факту заведено уголовное дело по статье «Государственная измена».

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств по уголовному делу, - сообщили в ЦОС ФСБ России.

Максимальное наказание по статье - от 12 до 20 лет колонии.

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