ФСБ задержала жителя Хабаровска по подозрению в госизмене в пользу Украины

По сведениям ФСБ, хабаровчанин переводил деньги на нужды ВСУ
Фото: Оперативная съемка
Хабаровчанина подозревают государственной измене. По версии следствия, мужчина спонсировал вооруженные силы Украины. Заведено уголовное дело.
По сведениям ФСБ, хабаровчанин переводил деньги на нужды ВСУ. В частности, на них покупались боеприпасы, вооружение и обмундирование. По данному факту заведено уголовное дело по статье «Государственная измена».
- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств по уголовному делу, - сообщили в ЦОС ФСБ России.
Максимальное наказание по статье - от 12 до 20 лет колонии.
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