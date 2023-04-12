Три новых надземных перехода появятся в Хабаровске в 2024 году

Переходы призваны разгрузить поток транспорта и пешеходов Фото: Тимур ХАНОВ

К строительству трех надземных пешеходных переходов через Транссиб готовятся на Дальневосточной железной дороге. Объекты появятся в рамках строительства нового пути между станциями Хабаровск-1 и Хабаровск-2.

Необходимость обеспечить безопасность, а также развести поток транспорта и пешеходов возникла в связи с возрастающей интенсивностью движения на участке.

- Первый переход, длиной более 74 метров, появится в районе переулка Курильского. Второй, длиной более 64 метров - в районе переулка Турнирного с дополнительным выходом на платформу «Швейная фабрика», а третий, длиной более 52 метров, появится в районе пересечения улиц 1220 километра и Валентины Гризодубовой с дополнительным выходом на новую платформу «Юбилейная», - рассказали в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.

Комфорт пешеходов обеспечат защитой от ветра и осадков. Для маломобильных граждан оборудуют специальные подъемники, а маршрут обозначат тактильными плитками. Объекты планируется сдать в 2024 году.

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