Жительница Хабаровска госпитализирована с травмами после ДТП

Водитель уже не раз нарушал правила дорожного движения за последние годы. Фото: ГИБДД Хабаровска

66-летний водитель автомобиля Lada Granta вечером 11 апреля двигался по улице Кирова в Хабаровске. В то время, как 61-летняя женщина шла по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий зеленый свет, водитель, поворачивая на перекрестке, наехал на пешехода.

В результате столкновения, женщина получила тяжелые травмы и была госпитализирована. Водитель не пострадал, однако его поведение на дороге вызывает вопросы, так как за последние два года хабаровчанин успел отметиться четырьмя административными правонарушениями.

Всего на территории Хабаровска за минувшие сутки зарегистрировано 30 ДТП с тремя пострадавшими.

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