Юнармейцы Хабаровска облагородили сквер у памятника «Морякам Амурской речной флотилии»

Акция призвана обратить внимание на состояние исторических объектов Фото: Администрация Хабаровска

Юнармейцы приняли участие в акции, посвященной 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Ученики гимназии №8 и школы №32 взяли на себя санитарную уборку, а также покраску якоря и ограждений в границах сквера, на территории которого стоят знаменательные для города объекты: памятник «Морякам и рабочим Амурской речной флотилии», братская могила Героя Советского Союза Николая Голубкова и старших краснофлотцев Николая Патрушева и Михаила Тюрина, могила Героя Советского Союза Неона Антонова.

Мероприятие организовано по инициативе комитета по делам молодежи регионального правительства совместно с региональным штабом Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», а также советом ветеранов Краснознаменной Амурской флотилии и Военно-морского флота и комитет по управлению районом.

- Акция призвана обратить внимание на состояние воинских захоронений, обелисков и мемориалов, привлечь добровольцев к уборке и напомнить жителям о великой истории нашей страны, - рассказали в комитете по управлению Краснофлотским районом.

Акция стала одной из перечня мероприятий в рамках весеннего двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству территории города, объявленного мэром Сергеем Кравчуком.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.