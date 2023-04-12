Андрей Белоглазов: Депутаты городской Думы должны стоять на защите прав потребителей Хабаровска

Взаимодействие депутатов с надзорными органами поможет пресекать продажу некачественных товаров Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Депутаты хабаровской городской Думы совместно с представителями администрации Хабаровска, членами Общественной палаты, представителями надзорных органов и бизнеса в рамках Депутатского часа обсудили текущее состояние системы защиты прав потребителей в городском округе «Город Хабаровск».

Участники заседания обозначили основные на сегодняшний день проблемы, решение которых поспособствует дальнейшему развитию этого направления. Среди главных болевых точек – свободная продажа запрещенных наркотических веществ и сезонная работа рынков, где жители сталкиваются с некачественным товаром с истекшим сроком годности или нарушенной упаковкой.

- Тема актуальная и должна постоянно находиться в дискуссионном поле. Депутаты городской Думы, администрация, представители бизнеса, надзорные органы – все мы должны стоять на защите прав наших потребителей, обеспечивать соблюдение их прав, помогать жителям в приобретении качественных товаров и получении качественных услуг, - заявил Андрей Белоглазов, председатель Хабаровской городской Думы.

В ходе обсуждения стороны пришли к необходимости усиления взаимодействия между депутатами, надзорными органами и предпринимателями. Кроме того, председатель городской Думы выступил с предложением о проведении Управлением торговли, питания и бытового обслуживания обучающих мероприятий с участием депутатов и жителей города. Целью такого обучения должна стать всеобщая информированность о правах и обязанностях потребителей.