Около 79 тысяч пациентов Хабаровского края записывались на прием через Госуслуги за 2022 год

Возможность электронной записи вскоре появится в районах Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Сегодня электронная запись в медицинские учреждения доступна только для пользователей из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, но систему планируется распространять на учреждения других районов региона.

Главное преимущество цифровизации медицинской отрасли заключается в удобстве.

- Пациент выбирает врача, время визита, приходит и оперативно получает медицинскую помощь. Таким образом, уменьшаются очереди в регистратурах, - пояснил Роман Бондаренко, исполняющий обязанности директора Медицинского информационно-аналитического центра.

Сегодня от поликлиник региона требуется отводить до 60 процентов общего времени приемов врачей под размещение на Госуслугах. Сервис позволяет посетить терапевта, педиатра и узких специалистов, прием у которых не требует предварительных обследований.

Запись на прием через Госуслуги выбирают преимущественно молодые люди среднего возраста 27 лет. Более взрослая аудитория продолжает выбирать для записи телефонный звонок. Это обусловлено сложностью при воде пользовательских данных, из-за которых система просто не находит пользователя в реестре.

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