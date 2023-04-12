Ледовую переправу через реку Яна закрыли в Магаданской области

Причина закрытия - состояние ледового покрытия Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

После проведения контрольных замеров льда сотрудниками дорожного предприятия совместно с инспекторами центра ГИМС было принято решение о закрытии ледовой переправы через реку Яна, начиная с 12 апреля и до начала навигации.

- Результаты обследования показали, что состояние ледового покрытия не может гарантировать безопасную эксплуатацию, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Магаданской области.

Переправа на автомобильной дороге «Магадан-Балаганное-Талон» служит связующим звеном для областного центра и трех поселков Ольского городского округа: Тауйск, Балаганное и Талон. Перед закрытием переправы администрация позаботилась о завозе продовольствия и топлива в населенные пункты.

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