Земля в иллюминаторе: отечественные фильмы о космосе (ОБЗОР)

Земля в иллюминаторе: отечественные фильмы о космосе. Фото: кадр из фильма.

Сегодня мы отмечаем один из самых любимых праздников в нашей стране - День космонавтики. 12 апреля 1961 года состоялся первый полет человека в космос, который совершил Юрий Гагарин. Это историческое событие открыло путь для исследования космического пространства на благо всего человечества.

На протяжении шести десятилетий кинематографисты разных стран снимали фильмы о космосе. Особенно много их сняли в СССР и в России: все-таки эта тема для нас ближе и роднее. И так приятно, что в онлайн-кинотеатре KION от экосистемы МТС немало отечественных картин о космосе. На некоторые сегодня обращает ваше внимание дальневосточный кинокритик Сергей Хамзин.

Начнем с кинодилогии – «Москва – Кассиопея» (12+) и «Отроки во Вселенной» (12+), очень популярной у советских школьников в 70-е годы. В первой картине рассказывается о том, как из детей не старше 14 лет набирается команда из шести человек для полета в космос. Путь туда и обратно занимает больше 50 лет, а на Земле и вовсе пройдут столетия. Но на корабле оказывается седьмой участник - тайком пробравшийся туда хулиган Федя Лобанов...

После просмотра этого фильма многим запомнилась сцена, в которой герой пробегает по стенам и потолку. Для съемок этой сцены изготовили специальную трубу большого диаметра, она вращалась вокруг своей оси. Камера была неподвижно закреплена внутри трубы, а пробегающий актер перемещался только по горизонтали. Сидящий на заднем плане актер был прикреплен специальным корсетом к трубе, из-за чего и создавалась видимость того, что он находится на одном месте.

Первоначально существовал единый сценарий, без деления на два фильма, но когда объем отснятого материала превысил стандартный хронометраж советского фильма, из Госкино СССР было получено разрешение снять два. Так появился фильм «Отроки во Вселенной».

В этой картине рассказывается как с планеты Альфа созвездия Кассиопея на Землю были посланы сигналы бедствия. Туда отправляется экспедиция из подростков не старше 14 лет, чтобы к концу полета экипаж составляли космонавты в самом расцвете сил. Но все пошло не так...

Ох, как страдали на съемках актеры, игравшие роботов-исполнителей. Их черные кожаные костюмы не имели никаких молний или застежек, из-за чего для каждой съемки актеры должны были вшиваться в них и снять с себя без посторонней помощи во время перерыва не могли.

Интересно, что пейзаж планеты снимали возле Керчи, у горы Опук.

Не так давно - в 2017 году, состоялась премьера еще одного яркого отечественного фильма о космосе – «Время первых» (16+). Это история о первом выходе человека в открытый космос. И этим человеком был советский летчик-космонавт Алексей Леонов.

Идея фильма принадлежит Евгению Миронову, который приступил к ее реализации в качестве продюсера, получив одобрение лично от Алексея Леонова.

Создателям фильма предоставили доступ только к дизайну космических приборов. Внутреннее устройство космической техники до сих пор засекречено.

Исполнители главных ролей Евгений Миронов и Константин Хабенский больше года тренировались, чтобы быть готовыми к съемкам. Оба актера провели в спортзале в сумме около 4 000 часов!

Специалисты по визуальным эффектам приступили к работе над картиной за полтора года до старта съемок. Они сделали полную реконструкцию всего полета с момента запуска «Восхода-2» и до посадки. Кстати, над проектом работал один из руководителей запуска «Восхода-2» - сотрудник РКК «Энергия» Виктор Благов. А главным консультантом фильма выступил сам Алексей Леонов.

Радует, что ровно 10 лет назад был снят фильм, посвященный первому полету человека в космос – «Гагарин. Первый в космосе» (16+). Основная идея - борьба за право быть первым: соревнование в первом отряде космонавтов; конкуренция технологий в ракетостроении; противостояние сверхдержав - СССР и США.

Удивительно, как удачно на роль Юрия Гагарина был выбран актер Ярослав Жалнин. Он и без грима так сильно похож на первого космонавта с его знаменитой улыбкой! Актеру в момент съемок было 27 лет. И именно в таком возрасте Юрий Гагарин полетел в космос.

Мало кто помнит, что Владимир Стеклов, исполнивший роль генерала Николая Каманина - единственный из актерского состава, кто имел опыт реальной космической подготовки. Его полет планировался в 2000 году для съемок художественного фильма на борту станции «Мир» (вместе с Ольгой Кабо). Однако из-за финансовых проблем полет актеров так и не состоялся.

Несколько сцен фильма по специальному приглашению снял известный советский кинооператор Вадим Юсов (он снимал легендарные картины «Андрей Рублев», «Я шагаю по Москве», «Солярис», «Они сражались за Родину»).

И совсем новый фильм, часть действия которого происходит в космосе – «Мира» (16+): он недавно появился в онлайн-кинотеатре KION это экосистемы МТС. В картине ярко показано как на Владивосток обрушивается метеоритный дождь и у главной героини есть только один шанс спасти близких и город от глобальной катастрофы...

Фильм снят по всем правилам голливудского фантастического блокбастера. Он держит в напряжении все время, при этом очень удачно введены эмоциональные паузы, только подчеркивающие запредельный уровень экшена.

Создатели проекта утверждают, что «Мира» - грандиозный проект для всей семьи. Он должен стать мощным визуальным эмоциональным аттракционом для зрителей разных возрастов.

За визуальные эффекты отвечала студия Main Road Post, которая ранее принимала участие в создании блокбастеров «Сталинград», «Притяжение», «Вторжение».

Так приятно посмотреть отечественные картины о героях космоса именно на неделе, когда отмечается День космонавтики.