В Хабаровске утвердили концепцию нового здания Дальневосточного художественного музея

Создатели вдохновлялись природой и культурой Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Сооснователь архитектурного бюро ООО «Ваузаус» Олег Шапиро, представивший проект на суд градостроительного совета при губернаторе Хабаровского края, отметил, что культура, история и природа региона стали главными вдохновителями при создании. Так, центральная роль была отдана Амуру, оказавшему влияние на геометрию кровли музея и формообразование парковой зоны. А горные хребты края стали прообразом фасадов из необработанного камня.

Здание общей площадью 22 тысячи квадратных метров уместит в себя кафе, магазины, коворкинги, зал для мероприятий, зимний сад и образовательные пространства. Выставочная площадь вырастет в полтора раза, что увеличит количество принимаемых временных выставок до 32 в год.

- В запасниках музея хранится много уникальных полотен, которые, благодаря расширенному пространству, станут доступными для гостей и жителей нашего города. Кроме этого, здание музея выходит на береговую линию, где в настоящее время проектируется объединенная пешеходная набережная. Эти два проекта, основанные на современных инженерных, архитектурных, градостроительных и ландшафтных решениях, станут точками притяжения хабаровчан и гостей города, - рассказал Алексей Дубов, исполняющий обязанности министра строительства края.

Концепция, разработанная в соответствии со Стратегией развития Хабаровского края, была принята участниками градостроительного совета, после чего продолжится обсуждение деталей реализации проекта.

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