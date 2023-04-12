Флешмобы, выставки и спектакли организовали жители Хабаровского края в честь Дня космонавтики

Участие во флешмобе приняли более тысячи человек
Фото: Правительство Хабаровского края
Тематические мероприятия начались еще в понедельник с урока «День космонавтики. Мы первые!» из цикла «Разговоров о важном», где учащимся рассказали о достижениях России в области космонавтики.
Студенты образовательных учреждений Хабаровска в марках флешмоба выстроились в слово «Поехали», после чего изобразили сердце и цифру «27». Запечатлев композицию, более тысячи участников продолжили празднование шествием до колеса обозрения.
Международный аэропорт вместе с Почтой России выпустили лимитированную серию ретрооткрыток, которые пассажиры могли бесплатно отправить друзьям и близким. Открытик стали репродукцией карточки 1961 года, на оригинале которой изображены космонавты Герман Титов и Юрий Гагарин. При участии Хабаровского краевого музея имени Гродекова, в аэропорту также проходит выставка «Хабаровск – 1962. Первый космонавт в Хабаровске» с фотографиями, посвященными визиту Гагарина в Хабаровск.
В районах День космонавтики отмечают тематическими квизами, квестами и мастер-классами.
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