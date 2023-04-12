Еще одну кардиологическую операцию будут проводить детям в Хабаровском крае Фото: Александр ГЛУЗ

Фонд «Круг добра» обновил список операций, которые проводят детям в Хабаровском крае. Теперь их 71, в перечень добавили миелопатию шейного отдела спинного мозга с зависимостью от искусственной вентиляции легких. Чтобы была возможность помогать по этому направлению, экспертам пришлось одобрить назначение стимулятора диафрагмального нерва.

Кроме того, специалисты расширили методы лечения детей, у которых поставлен синдром удлиненного интервала QT и катехоламинергическая полиморфная желудочковая тахикардия. Для них теперь можно организовать финансирование по уникальной форме лечения. Также скорректированы категории ребят, которым назначают «Ценегермин».

- В Хабаровском крае в 2021 году лекарствами и медицинскими изделиями обеспечили 20 детей с диагнозами «спинальная мышечная атрофия», «муковисцидоз», «миодистрофия Дюшена – Беккера», «нейробластома». А в 2022 году помощь получили уже 39 пациентов с диагнозами теми же диагнозами, а также с болезнями «первичный иммунодефицит с дефицитом антителообразования», «ахондроплазия», «синдром короткой кишки», «нейрофиброматоз 1 типа», «буллезный эпидермолиз», - рассказали в фонде «Круг добра».

Также эксперты одобрили заявки на обеспечение детей лекарствами. Новых обращений было 75, теперь у фонда больше 5,5 тысячи подопечных.

С середины 2021 года специалисты фонда помогают маленьким пациентам приобретать дорогостоящие препараты за счет своих средств. Уже в этом году минздрав направил в фонд 44 заявки. Каждую из них одобрили.

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