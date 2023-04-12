Снег пройдет по всей территории Хабаровского края 13 апреля Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Зима задержится в Хабаровском крае еще на сутки. По прогнозам синоптиков, 13 апреля погода в регионе не улучшится, а наоборот.

- Ночью местами в северных районах края сохранятся опасные метеорологические явления, прогнозируются сильный снег, усиление ветра до 18-23 метров в секунду, налипание мокрого снега на провода, на дорогах гололед, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В столице региона ночью пройдет снег, температура опустится до 2-4 градусов мороза. Днем осадки тоже ожидаются, но небольшие. Потеплеет до 3-5 градусов выше нуля. Ветер северный, 6-11 метров в секунду.

На юге небольшие осадки. Водителей предупреждают: на дорогах здесь будет скользко. Ночью столбик термометра покажет от -4 до +1 градуса, днем поднимется до 3-8 градусов тепла. Снег продолжит идти, местами мокрый. Ветер северный, северо-восточный до 8-14 метров в секунду.

В центре региона тоже прогнозируется небольшой снег. Ночью температура воздуха составит от -8 до +1 градуса, днем прогнозируется от нуля до семи градусов тепла. Ветер подует с севера и северо-востока, от пяти до 12 метров в секунду. На дорогах гололед.

На севере ночью столбик термометра опустится до отметок от -2 до -17 градусов, днем потеплеет до -6...+1. Во всех районах, кроме Охотского и Аяно-Майского прогнозируется снег, местами сильный. Ветер северный, северно-восточный, 5-13 метров в секунду. Где-то он усилится до 20 метров в секунду, а на берегу Охотского моря – до 23-х.

На дорогах все также стоит быть аккуратнее, не забывать о безопасной скорости и дистанции. Риск аварий, в том числе и с погибшими, есть по территории всего региона.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.