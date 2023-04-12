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НовостиОбщество12 апреля 2023 7:30

На строительство интернатов для пожилых 147 миллионов получит Хабаровский край

Постановление подписал Михаил Мишустин
Василина ВАСИЛЬЕВА
На строительство интернатов для пожилых 147 миллионов получит Хабаровский край

На строительство интернатов для пожилых 147 миллионов получит Хабаровский край

Фото: Даниил ОПАРИН

Хабаровский край получит 147 миллионов рублей на строительство домов-интернатов для инвалидов и пожилых людей. Деньги региону направят дополнительно за оперативную работу.

Распоряжение 8 апреля подписал Михаил Мишустин, председатель российского правительства. Всего в списке больше 40 регионов. Власти объяснили дополнительную поддержку тем, что губернаторы этих субъектов обращаются за помощью, так как строительство идет на опережение.

Поддержка рассчитана на два года – 2023 и 2024. Однако Хабаровский край получит деньги только в грядущем году. Ему выделят ровно 147 миллионов рублей.

На помощь всем регионам в бюджете предусмотрели больше 22 миллиардов рублей. Поддержка проходит по национальному проекту «Демография».

Напомним, подобную поддержку окажут и Магаданской области. Регион получит больше миллиарда рублей.

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