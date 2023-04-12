На строительство интернатов для пожилых 147 миллионов получит Хабаровский край Фото: Даниил ОПАРИН

Хабаровский край получит 147 миллионов рублей на строительство домов-интернатов для инвалидов и пожилых людей. Деньги региону направят дополнительно за оперативную работу.

Распоряжение 8 апреля подписал Михаил Мишустин, председатель российского правительства. Всего в списке больше 40 регионов. Власти объяснили дополнительную поддержку тем, что губернаторы этих субъектов обращаются за помощью, так как строительство идет на опережение.

Поддержка рассчитана на два года – 2023 и 2024. Однако Хабаровский край получит деньги только в грядущем году. Ему выделят ровно 147 миллионов рублей.

На помощь всем регионам в бюджете предусмотрели больше 22 миллиардов рублей. Поддержка проходит по национальному проекту «Демография».

Напомним, подобную поддержку окажут и Магаданской области. Регион получит больше миллиарда рублей.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.