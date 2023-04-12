Школу искусств отремонтировали в Чегдомыне Хабаровского края Фото: Даниил ОПАРИН

Теперь ученики детской школы искусств в Чегдомыне будут ходить на занятие в обновленное здание. В культурном учреждении по национальному проекту провели капитальный ремонт. На него потратили 76 миллионов рублей, больше 61 миллиона из которых выделил федеральный бюджет.

Теперь здесь нет проблем с кровлей, фасад стал привлекательнее, а системы отопления и электроснабжения работают без перебоев. В актовом зале появилась звукоизоляция, в здании расширили коридоры и установили пандус.

В ДШИ занимается 300 ребят, знаниями с ними делятся 24 педагога. Пока шел ремонт, уроки продолжались в другом помещении.

- Развитие культуры и забота о юных талантах - одна из задач, которые перед нами ставят руководство страны и губернатор края Михаил Дегтярев. В этом году по нацпроекту отремонтируют три учреждения в Бикинском, Охотском и Ванинском районах, детские школы искусств в Солнечном, Ульчском и Хабаровском районах на федеральные 100 миллионов рублей, - сказал Юрий Ермошкин, министр культуры Хабаровского края.

В 2021 году по нацпроекту «Культура» в Чегдомыне приобрели 28 новых музыкальных инструментов, акустическую систему, усилитель и другое оборудование.

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