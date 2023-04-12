Хабаровск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 апреля 2023 8:01

Больше миллиарда рублей дополнительно выделят на строительство интернатов для пожилых в ЕАО

За помощью обратился глава региона
Василина ВАСИЛЬЕВА
Больше миллиарда рублей дополнительно выделят на строительство интернатов для пожилых в ЕАО

Больше миллиарда рублей дополнительно выделят на строительство интернатов для пожилых в ЕАО

Фото: Даниил ОПАРИН

Еврейская автономная область с опережением строит дома-интернаты для пожилых и инвалидов. В связи с этим региону дополнительно выделят деньги на работы. Постановление 8 апреля подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Средства направят из федерального бюджета 41 региону. Это те области, края и республики, где работы по строительству интернатов идут быстрее намеченных сроков. В связи с этим главы обращаются за помощью к властям. И они не стали отказывать.

Платежи рассчитаны на 2023 и 2024 год. Некоторым регионам выделят деньги только один раз, кому-то поддержку разделят на две части. Еврейская автономия получит средства уже в текущем году. Ей предусмотрено 1,1 миллиарда рублей.

На помощь всем регионам в федеральном бюджете предусмотрели больше 22 миллиардов рублей. Работа идет по проекту «Старшее поколение», входящего в нацпроект «Демография».

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.