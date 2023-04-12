Больше миллиарда рублей дополнительно выделят на строительство интернатов для пожилых в ЕАО Фото: Даниил ОПАРИН

Еврейская автономная область с опережением строит дома-интернаты для пожилых и инвалидов. В связи с этим региону дополнительно выделят деньги на работы. Постановление 8 апреля подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Средства направят из федерального бюджета 41 региону. Это те области, края и республики, где работы по строительству интернатов идут быстрее намеченных сроков. В связи с этим главы обращаются за помощью к властям. И они не стали отказывать.

Платежи рассчитаны на 2023 и 2024 год. Некоторым регионам выделят деньги только один раз, кому-то поддержку разделят на две части. Еврейская автономия получит средства уже в текущем году. Ей предусмотрено 1,1 миллиарда рублей.

На помощь всем регионам в федеральном бюджете предусмотрели больше 22 миллиардов рублей. Работа идет по проекту «Старшее поколение», входящего в нацпроект «Демография».

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