Театральная школа Олега Табакова будет искать талантливых абитуриентов в Хабаровске Фото: минкультуры Хабаровского края

У выпускников школ Хабаровска есть шанс подать документы в приемную комиссию театральной школы Олега Табакова без поездки в Москву. Специалисты учреждения приедут в краевую столицу, чтобы здесь поработать.

Приемная комиссия проведет прослушивание в Хабаровске в мае, с 12 по 14 число. Те, кто хочет связать свою жизнь с театром, могут его посетить.

- Помимо прослушиваний также пройдёт образовательная встреча с абитуриентами и родителями, мастер-классы и лекции для педагогов региональных театральных студий, колледжей и вузов, - рассказали в министерстве культуры Хабаровского края.

К слову, Школа Олега Табакова - единственное учебное заведение, где можно получить высшее образование по направлению «Актерское искусство». При этом выпускникам присватается квалификация «Артист драматического театра и кино». Поступить сюда можно после 9 и 10 классов.

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