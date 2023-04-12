Ребенок сломал руку во время прогулки в детском саду в ЕАО Фото: Олег УКЛАДОВ

В Облученском районе Еврейской автономной области прокуратура провела проверку из-за несчастного случая в детском саду. В дошкольном учреждении №2 поселка Теплоозерск ребенок упал на прогулке. В итоге получил перелом со смещением.

- В рамках проведенной проверки выявлены нарушения законодательства в части проведения расследования о несчастном случае. В связи с чем прокурором Облученского района в адрес заведующей детского сада внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, воспитатель привлечен к дисциплинарной ответственности, - рассказали в прокуратуре Еврейской автономной области.

Также надзорный орган завел административное дело по статье «Нарушение права на образование и предусмотренных законодательством прав и свобод обучающихся». Его рассмотрел мировой судья. Виновника наказали – он заплатит 10 тысяч рублей штрафа.

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