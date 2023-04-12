Комплектовать детские сады начали в Биробиджане Фото: администрация Биробиджана

В Биробиджане началась комплектация детских садов. Пока сотрудники управления образования анализируют потребность в них детей и возможности принять к себе малышей дошкольных образовательных организаций.

По данным на 1 апреля на учете для зачисления в детский сад стоят 1 188 детей. Из них 165 ребят в возрасте до года, 238 – от года до полутора лет, 352 – от полутора до двух лет, 421 – от двух до трех лет.

- В настоящее время уже проведены собеседования с руководителями детских садов. Рассматривается количество детей, состоящих в очереди на получение места в дошкольной организации, количество мест в детских садах и материально-технические возможности принять детей той или иной возрастной категории, - сказал Максим Семенов, мэр Биробиджана.

Всю информацию для мам и пап будут публиковать на сайтах детских садов, управления образования, в «Муниципальной информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». Комиссия по комплектованию садов будет работать с 10 мая по 1 июня. Направления для зачисления начнут выдавать в управлении образования 6 июня. Эта работа продлится до 1 сентября.

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