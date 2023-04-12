Выставка в честь Дня космонавтики открылась в аэропорту Хабаровска Фото: аэропорт Хабаровска

В международном аэропорту Хабаровска отметили День космонавтики. 12 апреля в терминале внутренних авиалиний открыли выставку, посвященную приезду Юрия Гагарина в краевой центр. Здесь показали фотографии, сделанные в мае 1962 года. Большую часть из них предоставил Хабаровский краевой музей имени Н.И. Гродекова, несколько экземпляров - Государственный архив Хабаровского края, Музей истории Индустриального района Хабаровска.

- Выставочное пространство, организованное на первом этаже зала регистрации, украсил еще один атмосферный экспонат – автомобиль ГАЗ-13 «Чайка» - аналогичный «Чайке» первого секретаря Хабаровского крайкома КПСС Алексея Черного, которая была участником кортежа, встречающего Юрия Гагарина 61 год назад. Основные передвижения Юрия Алексеевича по Хабаровску проходили на кабриолете ЗИС110-Б - служебном автомобиле командующего ДВО, - рассказали в аэропорту Хабаровска.

Автомобиль предоставил клуб «Авторетро-100».

Выставку открыла экскурсия, которую провели школьники и активисты центра «Поиск». Они поделились рассказами очевидцев визита известного космонавта в Хабаровск, показали архивные документы.

А еще здесь презентовали новый тираж открыток, которые гости и жители города могут отправить родным и близким. Всего их выпустили 500 штук. На них изобразили репродукцию открытки 1961 года, на которой изображены Юрий Гагарин и Герман Титов. Ее оригинал хранится в Гродековском музее. Открытки можно взять бесплатно из брендированных почтовых ящиков, которые установлены в разных зонах терминала.

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