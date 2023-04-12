Хватит разбрасывать информационный мусор по поводу единого реестра военнообязанных

Кирилл Цмакалов. Фото: предоставлено КП.

Я считаю, что наконец-то наведен порядок в работе военкоматов, которые выпали из электронного документооборота и ославились на всю страну, когда мобилизовывали инвалидов и отцов с тремя детьми.

Ну и мужчины должны понимать, раз таковым родился - готовься Родину защищать по примеру израильтян, куда от спецоперации сбежали русские дезертиры, восхищающиеся родиной иудеев как самой лучшей страной на свете.

А ведь на земле Обетованной всех торпедирующих призыв на срочную военную службу сразу сажают в тюрьму, поэтому у евреев уклонистов нет. А у нас есть, но мы же были толерантны, этой темы не касались, пока петух не клюнул.

Сейчас все предельно ясно, проигнорировал повестку, получи поражение в правах. И не надо рассказывать байки, что нет регистрации на Госуслугах, поэтому был не в курсе.

А чтобы поумерить пыл считающих, что государство наше в тиски берет ребяток-бегунков, опять же приведу пример с восхваляемыми некоторыми господами западными «демократиями».

За отказ призываться на военную службу в США вас быстро оштрафуют на 250 тысяч долларов, не выдадут вам водительские права, пособие на высшее образование и откажут в поступлении на госслужбу. А иммигрантов выкинут из очереди на гражданство.

Наши соседи в Южной Корее сажают уклонистов в тюрьму на три года. Но таких «смельчаков» нет, само общество настроено к ним настолько враждебно, что идут служить даже поп-идолы, по которым фанатеет вся страна.

Ну и не могу не сказать о наших китайских товарищах, чтобы понимали, наш новый закон - лучший по отношению к непатриотам.

Если китаец, не дай бог, спрячется от призыва, его поймают, и он получит двухлетний запрет на выезд за границу, на полеты, поездки на автобусах или поездах дальнего следования внутри страны, он не сможет брать кредиты и пользоваться услугами страхования, его не возьмут на госслужбу, запретят вести бизнес и учиться в колледжах. А еще выпишут штраф в четыре тысячи долларов и публично осудят на всех телеканалах и в новостных источниках.

Любите Родину, русские, как любит она вас.

Майор запаса Кирилл Цмакалов.