Власти уделяют особое внимание развитию культуры и искусства в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае в рамках национального проекта «Культура» привели в порядок школу искусств в поселке Чегдомын. На ремонт было потрачено порядка 76 миллионов рублей, большая часть из них - 61 миллион рублей - поступила из федерального бюджета. Власти уделяют большое внимание развитию культуры в регионе.

В чегдомынской школе искусств отремонтирована кровля, приведен в нормальный вид фасад самого здания. Не обошли стороной систему отопления и электроснабжения. Актовый зал и кабинет звукозаписи оборудовали звукоизоляцией, построили пандус для маломобильных граждан, коридоры сделали более широкими. Здесь учатся 300 человек, в процессе ремонта они занимались в другом месте.

- Развитие культуры и забота о юных талантах - одна из задач, которые перед нами ставят руководство страны и губернатор края Михаил Дегтярев. Так, в этом году по нацпроекту будут отремонтированы три учреждения в Бикинском, Охотском и Ванинском районах, а также детские школы искусств в Солнечном, Ульчском и Хабаровском районах, - сказал Юрий Ермошкин, министр культуры региона.

Власти страны на эти проекты выделят порядка 100 миллионов рублей. По тому же проекту для школы в Чегдомыне были закуплены музыкальные инструменты и оборудование. А в Николаевске-на-Амуре уже заработал Центр культурного развития, который был возведен по нацпроекту.

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