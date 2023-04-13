Должностных лиц Магадана наказали штрафами за несвоевременную уборку снега

Должностных лиц Магадана наказали штрафами за несвоевременную оборку снега Фото: прокуратура Магаданской области

В Магадане прокуратура области внесла представление мэру города в отношении нескольких должностных лиц, ответственных за своевременную расчистку дорог и улиц от снега. Факт некачественной работы был зафиксирован в ходе осмотра улично-дорожной сети. Штрафы уже оплачены.

- Дороги, пешеходные переходы и тротуары своевременно не расчищены от уплотненного снега и наледи. В связи с этим надзорным ведомством внесено представление мэру Магадана, в отношении должностных лиц МБУ города Магадана «ГЭЛУД» и МБУ города Магадана «КЗХ» возбуждены производства по делам об административных правонарушениях, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

В результате, после проверок, последствия снегопада были по большей части устранены, улицы от снега и наледи очистили, однако должностных лиц все же оштрафовали на сумму в 20 тысяч рублей каждое. В настоящее время все штрафы уже оплачены.

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