Еще три ледовые переправы и два автозимника закрылись в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Аяно-Майском районе Хабаровского края закрыли еще три ледовые переправы и два автозимника. В настоящее время здесь функционирует еще одна переправа, которая оборудована через реку Мая рядом с селом Нелькан. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

- В связи с уменьшением толщины льда в Аяно-Майском районе вчера были закрыты три ледовые переправы и два автозимника. По состоянию на 13 апреля 2023 года на учете специалистов Центра государственной инспекции по маломерным судам остается пять ледовых переправ, - рассказали в ведомстве.

По ледовым переправам можно ездить в Аяно-Майском районе, еще три дороги работают в районе имени Полины Осипенко и одна в Николаевском районе. Причем работают сейчас только переправы, зимники уже все закрыты.

Специалисты МЧС отмечают, что постепенно все дороги закрываются. Лед становится слишком тонким, переправляться по нему опасно для жизни.

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