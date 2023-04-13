В Хабаровске ТЭЦ-4 будет работать на отечественных газовых турбинах Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровск привезут две газовые турбины высокой мощности для строящейся ТЭЦ-4. Изготовлением займется концерн «Силовые машины» из Санкт-Петербурга. Соглашение с ними уже достигнуто, турбины поставят вместо планируемых ранее американских. Сменить поставщика было решено в связи с санкциями.

Санкт-Петербургский концерн уже осуществил сборку и испытание первых турбин. Оборудованием пользуются в Краснодарском крае и в Республике Татарстан.

- Возможность замены импортного оборудования на отечественное в проекте строительства новой ТЭЦ-4 в Хабаровске прорабатывалась в течение длительного времени. На ТЭЦ-4 будет установлено самое современное оборудование, а импортозамещение должно помочь избежать проблем, которые могли бы возникнуть при закупках иностранных компонентов, - рассказали в министерстве энергетики Хабаровского края.

Газовая энергетика является приоритетной сферой для работы по импортозамещению. В качестве основного топлива на новой ТЭЦ будут использовать природный газ, дизель пока останется запасным вариантом. ТЭЦ-4 строится в Хабаровске взамен устаревшей ТЭЦ-1. Запустить ее планируют к 2027 году, турбины привезти должны уже к 2025 году.

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