Аэропорты Хабаровского края закрыты из-за снегопада Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровском крае в связи с осадками и неблагоприятными метеоусловиями несколько аэропортов остаются закрытыми и не принимают самолеты. Так, в Советской Гавани и Комсомольске-на-Амуре до 10:00 не будут принимать рейсы. А в Богородском и Николаевске-на-Амуре - до 12:00. Об этом сообщили в международном аэропорту Хабаровска.

Из Хабаровска в Богородское самолет пока не вылетел. Информация о времени вылета появится в 11:10. Из Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре самолет планируют отправить 14 апреля в 9:10. Рейс НИ409 отложили с 12 апреля.

- НИ467 Хабаровск - Советская Гавань за 12 апреля. Ожидаемое время отправления - 10:45, 14 апреля. HZ4599 Хабаровск - Ноглики. Информация о времени вылета в 10:10. ДА285 Хабаровск - Новокуровка - Победа. Ожидаемое время отправления - 9:50, 14 апреля, - сообщили в аэропорту Хабаровска.

Также, из-за позднего прибытия, время вылета рейса U6174 из Хабаровска в Екатеринбург и в Санкт-Петербург отложили до 14:00.

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